Anita Sokołowska w młodości była niezłą ślicznotką! Pamiętacie jej początki w „Miodowych latach”?

Tak wyglądała młodziutka Anita Sokołowska

Anita Sokołowska to dziś jedna z najpopularniejszych polskich aktorek. Widzowie pokochali ją za rolę Zuzy w serialu „Przyjaciółki”, w którą wcielała się przez ostatnie 11 lat. Choć po rozstaniu z serialowym hitem Polsatu, Anita Sokołowska na jakiś czas zniknęła ze świata telewizji, to jej rozbrat ze szklanym ekranem nie trwał zbyt długo. Obecnie możemy podziwiać 48-letnią aktorkę jako jedną z uczestniczek obecnej edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, gdzie wraz z jej tanecznym partnerem Jackiem Jeschke, cieszy się ogromnym wsparciem ze strony widzów tanecznego show.