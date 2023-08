„Sanatorium miłości 5”. Józef Raciniewski pochwalił się dziećmi. Syn Króla Turnusu to wykapany ojciec!

Józef Raciniewski z „Sanatorium miłości 5”

Nigdy nie brakowało mi propozycji. Ale to, co dzieje się od czasu zakończenia zdjęć, jest istnym szaleństwem. Piszą do mnie panie z całej Polski. Każdego dnia mam nowe wiadomości. Aż trudno się opędzić - opowiadał w rozmowie z „Rewią”, cytowany przez serwis teleshow.wp.pl .

Niestety nie udało mu się znaleźć miłości w programie. Choć swego czasu spekulowano na temat jego rzekomej relacji z Królową Turnusu 5. edycji - Iwoną Żarnowiecką. Główni zainteresowani w żaden sposób nie odnieśli się do tych pogłosek. Mimo to, Józef nie narzeka na brak zainteresowania ze strony płci przeciwnej. Dzięki swojemu udziałowi w programie, dziś nie może się opędzić od kobiet !

Tak wyglądają dzieci Józefa Raciniewskiego

Ostatnio Józef na swoim Facebooku udostępnił kadry z jednej z rodzinnych imprez, wśród których możemy zobaczyć m.in. jego wspólne zdjęcie z jedną z córek i synem. Pierwsze co się rzuca w oczy to to, jak niesamowicie podobni są do siebie Józef i jego syn. Patrząc na Sebastiana trudno nie odnieść wrażenia, że wygląda on niemal tak samo jak jego ojciec w młodości.