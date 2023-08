„Sanatorium miłości”. Dariusz Kosiec gorzko o ślubie Iwony i Gerarda. Jego wesele było bardziej udane? Takich słów nikt się nie spodziewał! Karol Gawryś

Choć od ślubu Iwony Mazurkiewicz i Gerarda Makosza minęło już kilka dni, to ten temat wciąż jest na ustach wszystkich. Bajkowe zaślubiny kuracjuszy zrobiły ogromne wrażenie na fanach programu. A co o ślubie gwiazd 2. edycji „Sanatorium miłości” sądzi Dariusz Kosiec z 5. edycji programu, który sam dopiero co się ożenił? Takich słów mało kto by się spodziewał!