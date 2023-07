„Sanatorium miłości 5”. Tak mieszka świeżo upieczona żona Dariusza! Jola ma przepiękny dom. Ogromny ogród, własny basen i nie tylko

Dariusz Kosiec z 5. edycji „Sanatorium miłości”

Dariusz Kosiec to postać, która na długo zapisze się w pamięci widzów programu „Sanatorium miłości 5”. Senior nie stronił od kontrowersji i jako jeden z pierwszych w historii programu otwarcie mówił o seksie. Często podpadał widzom, a jego zachowanie było szeroko komentowane. W programie Darkowi w oko szczególnie wpadła Anita, ale finalnie nie była zainteresowana romantyczną relacją z seniorem.

Choć Darkowi nie udało się znaleźć miłości w programie, to szczęście uśmiechnęło się do niego tuż po zakończeniu jego przygody z „Sanatorium miłości”. Związał się on z młodszą o siedem lat Jolą, z którą niezwykle szybko się zaręczył. Pod koniec lipca 2023 roku zakochanie powiedzieli sobie sakramentalne „tak”.