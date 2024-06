Sandra Kubicka dopiero urodziła, a już wygląda TAK! Oszałamiająca forma! Redakcja Telemagazyn

Sandra Kubicka to postać, której przedstawiać nie trzeba. Piękna modelka ostatnio jest na ustach wszystkich za sprawą małżeństwa z Baronem, a także przez fakt, iż właśnie została mamą! Chociaż kilka dni temu urodziła, to już teraz pokazała, jak jej ciało wygląda po ciąży, a wygląda... oszałamiająco! Co za forma! Zobaczcie sami.