Sandra Kubicka i Baron zostali rodzicami! Piękna modelka rodziła w luksusach!

Leonard Milwiw-Baron 👼🏻

16 maja o godzinie 2:11 w nocy przyszedł na świat nasz wymarzony Syn. Leoś urodził się w 33 tyg + 6 dniu ciąży. Nasze pierwsze wspólne chwile nie były takie jak sobie wymarzyliśmy ale mamy całe życie przed sobą aby to nadrobić. Tak bardzo chciałam go przytulić i zabrać do domu. To jest absolutnie najgorsze uczucie dla matki - patrzeć jak Twoje dziecko jest podpięte rurami do różnych urządzeń a Ty nie możesz nic zrobić ani mu pomóc. Wypłakałam ocean łez podczas pobytu w szpitalu. Każdy kolejny dzień był dla mnie ogromną lekcją cierpliwości i wytrwałości a naszym najlepszym przyjacielem był czas. Pomimo swojego wczesnego przyjścia na świat Leoś jest turbo silnym, zdrowym i bardzo dzielnym chłopcem. Codziennie robił i robi ogromne postępy. Bardzo szybko pokazał swój charakter i siłę woli. Po kilku dniach zaczął oddychać samodzielnie, z dnia na dzień dosłownie rozpromieniał. Te wszystkie wspólne dni w szpitalu udowodniły nam jak silni jesteśmy razem jako rodzina. Moja wymarzona rodzina.. Nikt ani nic nas już nie złamie. Kocham Was @alekbaron & Leosiu 🩵

Mężczyźni mojego życia. Moje wszystko.

@szpitalswietejrodziny dziękuję z całego serca za wszystko co dla nas zrobiliście. Wszystkim położnym, pielęgniarkom, neonatologom, fizjoterapeutom, Pani psycholog która codziennie przychodziła ze mną porozmawiać🩵

Pani doktor @dr.anna.sladowska.zwolinska ufam Pani bezgranicznie, dziękuję za wszystko. Mieliśmy ogromne szczęście, że nasza ukochana Pani doktor akurat wtedy miała dyżur.

@holi_mama_polozna od początku ciąży bardzo chciałam urodzić z Tobą naturalnie ale łożysko przodujące stanęło nam na drodze. Los i tak sprawił, że miałam Ciebie obok i dziękuję Ci za spokój, który nam przekazałaś w tym całym stresie. Cieszę się, że mieliśmy Was wszystkich w tę noc. Jeżeli będzie nam dane mieć rodzeństwo dla Leosia to przywitamy je na 100% w tym samym składzie. Absolutnie najlepsza opieka szpitalna jakiej doświadczyłam. Dziękuję za wszystko co zrobiliście dla naszego Leonarda 🩵