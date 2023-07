Seriale wojenne to nie tylko „Czas honoru” i „Czterej pancerni”! Jakie są najlepsze seriale o wojnie?

„Czterej pancerni i pies”Ten legendarny serial wojenny jest jednym z największych serialowych osiągnięć okresu PRL i był trampoliną dla karier wielu zdolnych aktorów. Losy załogi czołgu "Rudy 102" są znane niemal każdemu Polakowi, niezależnie od tego czy pamięta poprzedni ustrój czy też nie.Głównym bohaterem serialu był Janek Kos, syn żołnierza walczącego pod Westerplatte we wrześniu 1939 roku. Chłopak postanawia wstąpić do polskich wojsk na Wschodzie, gdzie trafia do załogi czołgu T-34.

