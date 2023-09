„Sex Education”. Czas na finałowy sezon hitowego serialu! Przygotujcie chusteczki!

Śmiech i łzy

Trailer zapowiada emocjonujący sezon pełen nowych, seksualnych doświadczeń, rozwoju osobistego, miłości, śmiechu, łez, przyjaźni i jeszcze więcej zachwycających stylizacji z garderoby Erica! Jean wraca do sesji terapeutycznych, choć tym razem z nowym szefostwem (Hannah Gadsby), Adam pracuje na farmie, a Aimee poznaje siłę swoich zdolności artystycznych. Na dodatek… Maeve wraca do Moordale na pierwszą prawdziwą randkę z Otisem!

Co wydarzy się w finale „Sex Education”?

Po zamknięciu liceum Moordale Otis i Eric muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości — w Cavendish Sixth Form College. Otis denerwuje się perspektywą założenia nowej kliniki, a Eric modli się, aby znów nie dołączyli do przegrywów. Ale w Cavendish wszyscy uczniowie z Moordale przeżywają szok kulturowy — sądzili, że to oni są postępowi, tymczasem ta szkoła to zupełnie inny poziom. Codziennie na dziedzińcu ćwiczy się jogę, na topie jest zrównoważony rozwój, a najpopularniejsi uczniowie to ci… mili?!