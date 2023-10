„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Magdalena Białas jest ulubienicą widzów. Zdziwicie się, jak dawniej wyglądała!

Na antenie TVN oglądać możemy właśnie 9. edycję programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Szybko na ulubienicę widzów wyrosła Magdalena Białas, która została żoną Krzyśka. Kobieta zachwyca fanów programu swoją urodą, charakterem oraz podejściem do eksperymentu. Zobaczcie, jak Magdalena Białas wyglądała przed programem! Mocno się zmieniła?

Kim jest Magdalena Białas?

Magdalena Białas jest uczestniczką 9. edycji programu „Ślub od pierwszego wejrzenia”. Piękna brunetka ma 25 lat i pochodzi z Dębicy. Zawodowo jest interwenientką kryzysową oraz studiuje psychologię. To właśnie w tym kierunku upatruje swojej przyszłości. Magdalena była wychowywana jedynie przez mamę. Jej ojciec opuścił rodzinę jeszcze przed jej narodzinami i do tej pory nie mają kontaktu. Magdalena nie ukrywa, że to wydarzenie miało wpływ na to, jak do tej pory wyglądały jej relacje damsko-męskie.

Małżeństwo Magdaleny i Krzysztofa

W programie Magdalena została sparowana z Krzysztofem, który - jak wyznała - jej się podoba. Pierwsze wrażenie także jest pozytywne i wygląda na to, że oboje mają podobne charaktery oraz zainteresowania, przez co dobrze się dogadują. Miało być poczucie humoru? I jest! Widzowie szalenie kibicują Magdalenie i Krzysztofowi. Śmiało można powiedzieć, że to na razie ulubiona para widzów!

Czym jest „Ślub od pierwszego wejrzenia”?

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to kontrowersyjny miłosny eksperyment, budzący wielkie emocje na całym świecie. Program ma pomóc znaleźć wymarzoną połówkę tym osobom, które do tej pory nie miały szczęścia w miłości. Idealnego partnera lub partnerki będą dla nich szukać naukowcy! Ale pary poznają się dopiero na ślubnym kobiercu! Kto z uczestników programu będzie na tyle odważny, by powiedzieć „tak” nieznajomej osobie? Czy naukowe podejście do miłości położy kres ich samotności?

