„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Magda i Krzysztof faworytami tej edycji? Fani nie mają wątpliwości! Co sądzą o pozostałych parach?

Co myślą fani o pozostałych parach?

Magda i Krzysztof faworytami tej edycji!

Przetrwają najsilniejsi. Magda i Krzysiek dla mnie póki co nr. 1 Ona pragnie ciepłego, zwykłego człowieka, On nie ma dużych wymagań. Mam nadzieję że im się uda

„Ślub od pierwszego wejrzenia” to kontrowersyjny program, który wzbudza spore emocje na całym świecie. Nieznajomi, którzy spotykają się dopiero przed ołtarzem to recepta na porażkę, a jednak niektóre pary znajdują miłość i partnerstwo.

Kim są Magdalena i Krzysztof?

Magdalena , która została oceniona przez ekspertki jako bardzo dojrzała. Oczarowała je swoją konkretną wizją przyszłego partnera i tym, że mówiła o tym, jak chce się przy nim czuć, a nie jak on ma wyglądać. Jak sama przyznaje - ma nadzieję, że owy mąż nie okaże się po prostu gburem. Przyszła psycholog, obecnie w trakcie kształcenia, ma za sobą kilka związków, które niestety nie wyszły. Wychowywała ją mama, która z jej ojcem rozstała się w 4. miesiącu ciąży. Gdy mierzyły się z wizją nowotworu, bardzo się do siebie zbliżyły Obecnie mieszkają razem, bo Magda remontuje swoje lokum.

Krzysztof to współwłaściciel firmy działającej w branży handlowej, który z wykształcenia jest ekonomistą. Jego najdłuższy związek trwał 5 lat - rozpadł się, gdyż wówczas nie był gotowy na poważne zobowiązania. Od sześciu lat jest sam i nie kryje, że pragnie bliskości i partnerstwa, a także... że boi się porzucenia przed ołtarzem.

Zdecydowanie najwięcej mieszanych odczuć budzą Kinga i Marcin. Widzowie z początku źle oceniali mężczyznę, widząc w nim cwaniaczka i krętacza, jednak im dłużej obserwują zachowanie pary, tym bardziej dochodzą do wniosku, że są do siebie niedopasowani! Po emisji ostatniego odcinka fani zwrócili uwagę, że to zachowanie Kingi działa im na nerwy: