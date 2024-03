„Ślub od pierwszego wejrzenia 9”. Marcin i Kinga wrócili do siebie? Znowu są razem?

Pełen napięć związek Marcina i Kingi ze „ŚOPW”

Czasem jest tak, że eksperci programu „Ślub od pierwszego wejrzenia” potrafią zgotować uczestnikom prawdziwe piekło. Wystarczy źle dobrać kobietę oraz mężczyznę do małżeństwa i katastrofa gotowa.

Przekonali się o tym w 9. edycji „ŚOPW” Marcin i Kinga, którzy od pierwszych momentów w oczach widzów byli najgorzej dobraną parą. Późniejsze wydarzenia to potwierdziły; Marcin wprost do kamery mówił, że Kinga nie jest w jego typie i na ulicy by się za nią nie obejrzał, a Kinga nie mogła znieść wiecznego niezdecydowania Marcina, które doprowadzało ją do wybuchów frustracji. Uczestnicy przeżywali piekło, a widzowie mieli pożywkę. Prawie w każdej edycji jest tak „cudownie” dobrana para.