„Ślub od pierwszego wejrzenia”. Przemysław Wereszczyński i Justyna Hołubowicz już po rozwodzie! Odejście od żony mu służy?

Program „ Ślub od pierwszego wejrzenia ” budzi od pierwszej edycji spore emocje. To zasługa nie tylko idei polegającej na związaniu dwojga obcych sobie ludzi, ale i samych uczestników. W 8. edycji jedną z par, która budziła ogromne emocje, była Justyna Hołubowicz , którą eksperci dobrali w parę Przemysławem Wereszczyńskim. Trzeba niestety dodać, że owa para była wyjątkowo nietrafiona i finalnie ich relacja nie przetrwała próby czasu.

„Ślub od pierwszego wejrzenia 8”. Przemysław Wereszczyński schudł 13 kilogramów! Krytyczne uwagi Justyny zmotywowały go do przemiany?

Justyna i Przemek z „Ślub od pierwszego wejrzenia 8”

Na profilach w mediach społecznościowych w ostatnim czasie pojawiły się wymowne relacje, które m.in. serwis Pudelek odczytał jako dowód na to, że byli małżonkowie są już po rozwodzie. Justyna pozwoliła sobie na drobną uszczypliwość w stronę męża oraz... byłej teściowej. - Czekam na godzinę zero. Idę, wezmę rozwód i wracam do domu jak najszybciej. Chociaż jeszcze z Zuzią idziemy na rozwodowego loda. Zuzia zawsze ma dobre pomysły - przytacza słowa Justyny na InstaStories wspomniany serwis. - Z tego miejsca chciałabym pozdrowić mojego eks męża i jego mamę, którzy oglądają wszystkie moje stories. Niebawem zobaczymy się ostatni raz w życiu. Spokojnie, spokojnie. Widzę, że nie możecie się doczekać, skoro wszystko oglądacie - dodała. Jej (już?) były mąż powstrzymał się od jadowitych uwag.