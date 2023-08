„Spider-Man: Poprzez Multiwersum”. Animacja o Człowieku Pająku już w serwisach VOD! Gdzie oglądać?

Najwięcej „pająków”

Wydawać by się mogło, że przy takim natłoku bohaterów, w tych samych maskach, będzie można się łatwo zagubić w fabule najnowszej animacji. Jak przyznają recenzenci, tu właśnie objawia się geniusz twórców obrazu. Twórcy przez ponad dwie godziny prowadzą widza po marvelowskim świecie, jak przez dobry serial.

O czym jest film?

Nowa produkcja jest kontynuacją filmu „Spider-Man Uniwersum”. Głównym bohaterem nadal jest 15-letni Miles Morales z Ziemii-1610. Nastolatek chodzi do szkoły, zakochuje się i tradycyjnie walczy ze złoczyńcami. Tym razem staje do pojedynku ze Spotem, który potrafi otwierać portale do innych wymiarów. W walce z tak oryginalnym i przebiegłym złoczyńcą pomaga Moralesowi cała armia „pająków” z innych uniwersów.