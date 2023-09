„Świat w ogniu: Początki” odcinek 1. Harry zakochuje się w Kasi. Niemieckie czołgi wkraczają do Polski! [STRESZCZENIE ODCINKA] Redakcja Telemagazyn

Serial „Świat w ogniu: Początki” to produkcja BBC One z 2019 roku. W obsadzie nowej produkcji historycznej znaleźli się polscy aktorzy. Sprawdź, co wydarzy się w pierwszy odcinku, który właśnie możemy oglądać na Epic Drama!