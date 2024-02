„Świat w ogniu: Początki” odcinek 6. Naziści wkraczają do Paryża. Kasia i Tomasz w Warszawie polują na Niemców [STRESZCZENIE ODCINKA]

Przed nami 6. odcinek serialu „Świat w ogniu: Początki”. Naziści wkraczają do Paryża. Kasia i Tomasz w Warszawie polują na Niemców. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w serialu!

„Świat w ogniu: Początki” odcinek 6 w czwartek, 8 lutego 2024, o godzinie 21:30, na antenie Epic Drama

Co wydarzy się w 6. odcinku „Świat w ogniu: Początki”?

Czerwiec 1940 r. Naziści wkraczają do Paryża. Życie Webstera i Alberta diametralnie się zmienia. Webster rozpoczyna kampanię oporu w amerykańskim szpitalu. W Berlinie państwo Rossler zostają aresztowani za zaniedbanie patriotycznych obowiązków. Harry wraca do Manchesteru z nowym towarzyszem. W Warszawie Kasia i Tomasz podejmują coraz bardzie radykalne kroki, by dopaść kolejnych Niemców. Lois zbliża się do Vernona.

O czym jest serial „Świat w ogniu: Początki”?

Rok 1939 roku. Tłumacz Harry (Jonah Hauer-King) pracuje w Ambasadzie Wielkiej Brytanii w Warszawie. Zakochuje się w polskiej kelnerce Kasi Tomaszewskiej (Zofia Wichłacz). Niespodziewanie niemieckie czołgi wkraczają do Polski, a Wielka Brytania wypowiada Niemcom wojnę. Harry i Kasia stają przed tragicznymi wyborami. Jedynym sposobem, by dziewczyna była bezpieczna, jest ucieczka z ukochanym do jego rodzinnego kraju. Ten jednak zostawił w Manchesterze swoją dziewczynę, piosenkarkę Lois Bennett (Julia Brown).

Wybuch wojny odciska także swoje piętno na snobistycznej matce Harry'ego - Robinie (Lesley Manville), ojcu Lois Douglasie (Sean Bean) oraz jej bracie Tomie (Ewan Mitchell), który zaciąga się do marynarki wojennej i trafia pod ostrzał w jednej z pierwszych bitew wojny. W Berlinie dziennikarka Nancy (Helen Hunt) ryzykuje życie, próbując pomóc swoim sąsiadom Rosslerom uchronić się przed reżimem nazistów. W Paryżu jej siostrzeniec, lekarz Webster (Brian J. Smith) odmawia opuszczenia miasta. Nie chce porzucać człowieka, którego kocha. Autorem scenariusza do serialu jest wielokrotnie nagradzany scenarzysta Peter Bowker. Obok znanych w świecie hollywodzkich nazwisk na ekranie pojawiła się plejada polskich aktorów: Zofia Wichłacz, Tomasz Kot, Agata Kulesza, Borys Szyc, Tomasz Ziętek czy Radosław Kaim. Zdjęcia do produkcji powstały m.in. w Polsce, Francji, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

