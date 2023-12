Syn Marka Włodarczyka to przystojniak z krwi i kości! Kawał chłopa!

Kariera Marka Włodarczyka

Marek Włodarczyk urodził się 6 października 1954 roku w Łodzi. To polski aktor, który ma bogatą karierę w filmie, telewizji i teatrze. Zadebiutował w latach 70. i występował w różnych produkcjach filmowych i teatralnych. Po okresie pracy w Polsce wyjechał do Niemiec, gdzie również kontynuował swoją karierę aktorską. Wrócił do Polski i zyskał popularność dzięki roli w serialu „Kryminalni”. Oprócz tego brał udział w różnych programach telewizyjnych, takich jak „Taniec z Gwiazdami” i „Agent – Gwiazdy”.