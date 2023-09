„Tajemnice jeziora İznik”. Zatopiona zagadka Turcji. Program dokumentalny na Polsat Viasat History

W fascynującym filmie dokumentalnym „Tajemnice jeziora İznik” dowiemy się, kiedy bazylika została zniszczona i dlaczego została pochłonięta przez jedno z największych tureckich jezior. A także poznamy odpowiedź na pytanie, co stało się ze zgromadzoną wokół niej społecznością.

W 2014 roku w Turcji podczas standardowego lotu obserwacyjnego wykonywanego nad jeziorem İznik niespodziewanie odkryto ukryte pod wodą pozostałości starożytnej bazyliki. Zatopione ruiny świątyni składają się z kolumn, ścian oraz fragmentów konstrukcji kościoła. Dzięki nim archeolodzy mogą poznać projekt oraz układ tego starożytnego budynku, przy okazji dostarczając wskazówek na temat jego znaczenia religijnego i kulturowego. Odkrycie zainspirowało naukowców do zbadania zagadkowej historii oraz zjawisk geologicznych leżących u podstaw upadku kościoła, zbudowanego w starożytnym rzymskim mieście Nicaea - obecnie znanym jako İznik.

Dokument przedstawia przekrojowe badania prowadzone przez światowej sławy zespół archeologów i naukowców w Turcji, Francji, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Watykanie. Dzięki unikalnemu dostępowi do zatopionego obiektu, niezwykle istotnym zdjęciom lotniczym i podwodnym, a także zastosowaniu technologii CGI, twórcy dokumentu zabierają nas w podróż przez wieki do czasów rzymskich i bizantyjskich, a także do początków samego chrześcijaństwa.