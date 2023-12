„Tajemnice polskich fortun”. Plejada gwiazd w nowym polskim serialu na Netflix!

Wielu aktorów obsadziłem wbrew ich warunkom. Maciek Zakościelny, Małgosia Kożuchowska i Cezary Łukaszewicz wcielają się w zupełnie inne niż dotąd postaci. Podobnie Sebastian Stankiewicz. On raczej obsadzany był w rolach niezbyt atrakcyjnych, nie za mądrych, śliskich facetów. U mnie zagrał dozorcę, który staje się miliarderem, czyli bohatera, który był mu bardzo odległy. Nigdy wcześniej nie poznał kogoś, kto obracałby takim majątkiem. Nie miał więc punktów zaczepienia. Myślał, że życie takich osób kręci się wokół pieniędzy. A to nieprawda. Oczywiście, kasa musi się zgadzać, ale miliarderów podnieca głównie to, kim są, co robią, jaki mają wpływ na innych i jaka władza jest w ich rękach. Znam takich ludzi, więc przez pół roku prób opowiadałem mu jak naprawdę wygląda ich codzienność. On chłonął to jak gąbka. Wbudował to wszystko w swój kod genetyczny i gdy zaczęliśmy zdjęcia, był już tą postacią – dodaje reżyser i producent.