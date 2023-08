Tak dorastał Jakub Gąsowski! Syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej wyrósł na prawdziwą gwiazdę!

Tak dorastał syn Piotra Gąsowskiego i Hanny Śleszyńskiej

Przez lata Piotr Gąsowski i Hanna Śleszyńska uchodzili za jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Para popularnych aktorów przez kilkanaście lat tworzyła nieformalny związek, owocem którego jest urodziny w 1995 orku syn Jakub. Choć para rozstała się lata temu, to mimo to razem wspierali swoją pociechę w dążeniu do spełnienia marzeń o artystycznej karierze. Piotr Gąsowski od zawsze powtarzał, że jego pierworodny już od małego miał artystyczny dryg. Podobnie jak jego sławni rodzice, marzył o graniu w filmach, serialach i teatralnych deskach. Pierwszy poważny debiut zaliczył już w wieku 8 lat, kiedy to wystąpił w „Na Wspólnej”.