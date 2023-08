Tak dziś wygląda córka Piotra Gąsowskiego i Anny Głogowskiej! Niedawno skończyła 16 lat. „Jej szczęście jest moim największym szczęściem!”

Piotr Gąsowski rozkochał w sobie Polaków już wiele lat temu swoich poczuciem humoru, dystansem do siebie i świata, oraz inteligencją. Niektórzy do dziś uważają, że bez niego program „Twoja twarz brzmi znajomo” nie jest wart oglądania. Aktor ma dwoje dzieci, syna Jakuba z Hanną Śleszyńską, oraz córkę Julię ze związku z Anną Głogowską. Ostatnio Gąsowski wybrał się w podróż po Ameryce. Jak relacjonował na swoim Instagramie, towarzyszyła mu córka.

Cześć moi Drodzy! To już koniec naszej amerykańskiej podróży… San Francisco odwiedziny u naszej rodziny, Chicago , koncerty podczas @festivalpolonaise . Czas do domu czas! A’proois czasu… to był dla mnie i dla Julci też czas wyjątkowy! To moje szczęście obserwować jej szczęście, gdyż jej szczęście jest moim największym szczęściem!