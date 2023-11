Tak dziś wygląda dorosły syn Marii Pakulnis. 33-letni Jan Zaleski nie przypomina dawnego siebie!

Mimo ogromnej rodzinnej tragedii, zdaniem Marii Pakulnis jej syn wyrósł na wspaniałego człowieka. Aktorka w rozmowach z mediami nie szczędzi pochwał pod jego adresem.

Zawsze przepuszcza w drzwiach kobiety, a drzwi przytrzyma, by nie uderzyły idącego za nim mężczyzny. Reaguje, gdy komuś dzieje się krzywda. W takich sytuacjach nigdy nie ma wątpliwości, jak się zachować. Od dzieciństwa wpajaliśmy mu szacunek do innych. [...] Janek umie pięknie nakryć stół i ładnie podać choćby zwykły makaron. Umie zrobić do tego makaronu świetny sos. Czasem użyczam swojej kuchni jemu i jego kolegom. Gotują wtedy wspólnie kolację, składają się na dobre wino. Mnie to cieszy, bo nie marnotrawi pieniędzy na głupstwa. Ceni jakość. Co nie znaczy, że nie je szprotek z puszki czy zupek z torebki - wyznała swego czasu w rozmowie z Polska Times.