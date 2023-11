Tak dziś wygląda grób Krystyny Feldman. Fani wciąż o niej pamiętają? Ten widok chwyta za serce!

Tak dziś wygląda grób Krystyny Feldman

Krystyna Feldman to postać, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. W trakcie kariery Krystyna Feldman zyskała miano jednej z najbardziej wyrazistych aktorek drugiego i trzeciego planu. Choć miała ona na swoim koncie kilkadziesiąt ról filmowych, telewizyjnych i teatralnych, to szczyt aktorskiej popularności przyniosły jej jedne z ostatnich ról w jej życiu. Mowa tutaj o świetnie wszystkim znanej kreacji Babki Kiepskiej w serialu „Świat według Kiepskich”, a także głównej roli w filmie „Mój Nikifor”. To właśnie postać Nikofora okazała się być dla Krystyny Feldman rolą jej życia. Nie dość, że była to pierwsza filmowa główna rola w jej życiu, to jeszcze wcieliła się w nią w wieku 88 lat! Za tę kreację aktorka została nagrodzona wieloma prestiżowymi nagrodami krajowymi i międzynarodowymi, m.in. na festiwalu w Gdyni, Kijowie, Karlowych Warach i Pune w Indiach.