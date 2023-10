Tak dziś wyglądają córki Katarzyny Chrzanowskiej. Bliźniaczki Stefania i Celina to żywe kopie swojej mamy!

Tak dziś wyglądają córki Katarzyny Chrzanowskiej

Katarzyna Chrzanowska to postać, której raczej nie trzeba nikomu przedstawiać. Aktorka zyskała niebywałą popularność za sprawą kultowego serialu Polsatu „Adam i Ewa” , gdzie wraz z nieodżałowanym Waldemarem Goszczem, wcielała się w tytułowe role. Choć kariera Katarzyny Chrzanowskiej układała się fantastycznie, to już zupełnie inaczej wyglądało jej życie prywatne. W 2002 roku aktorkę dotknęła wielka tragedia. Jej mąż, Piotr Niemkiewicz, utonął podczas nurkowania w trakcie rodzinnych wakacji na Krecie. Od tego czasu Katarzyna Chrzanowska samotnie wychowywała swoje dwie córki - bliźniaczki Stefanię i Celinę.

Kariera aktorki nieco zwolniła, gdy ta wyprowadziła się do Paryża, gdzie zajęła się prowadzeniem firmy zmarłego męża, zajmującej się konserwacją zabytków. W 2015 roku przeprowadziła się do hiszpańskiej Andaluzji i całkowicie zniknęła z telewizji. Jakiś czas temu, o aktorce znów zrobiło się głośno, gdy okazało się, że ta zmagała się z chorobą nowotworową, a także powikłaniami pocovidowymi. Na szczęście, aktorka mogła liczyć na swoje ukochane córki, które odwiedzały ją tak często jak to tylko możliwe i wspierały w powrocie do zdrowia. Stefania i Celina codziennie u niej bywały, mówiły do niej i robiły masaże.