Tak wygląda córka Pawła Wawrzeckiego. Anna jest jego chlubą mimo nieuleczalnej choroby. Taki ojciec to prawdziwy skarb!

Staramy się żyć w miarę normalnie. Dużo chodzimy na spacery, bo mieszkamy koło lasu. Mamy swoje trasy i robimy codziennie od trzech do sześciu kilometrów. Robimy to, żeby Ania nie przybierała na wadze i wzmacniała nogi, bo ona chodzi w sposób charakterystyczny. Ale daje radę. Jest zmęczona, lecz za to dobrze śpi - wyznał Paweł Wawrzecki w rozmowie z Vivą!.