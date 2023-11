Tak wyglądał młodziutki Ryszard Kotys. Krytycy filmowi zachwycali się jego twarzą!

Warto zwrócić uwagę na aktora, który gra jednego z trenujących chłopaków i którego przypadkowo nokautuje bohater - słabeusz. Aktor ten nie jest chyba wymieniony w czołówce; nazywa się Ryszard Kotas, grał już w "Pokoleniu" i zdaje się, że jest piekielnie zdolny. Ma on w każdym razie twarz, twarz przez wielkie 'T' co się zowie aktorską; mocną, brutalną, męską - dla tego chłopaka warto by napisać scenariusz, niech pokaże, co potrafi! - napisał wówczas Marek Hłasko w felietonie dla „Po prostu” (nr wyd. 3/1956).