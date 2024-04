„Taniec z gwiazdami 14” odcinek 8. Krzysztof Szczepaniak znów odpadł! Zjawiskowa ukochana nie pomogła! Redakcja Telemagazyn

Za nami kolejny odcinek 14. edycji programu „Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami”, w którym tym razem gwiazdy zatańczyły ze swoimi najbliższymi! Komu poszło najgorzej i musiał pożegnać się z programem? Sprawdźcie, co wydarzyło się na parkiecie w 8. odcinku „Tańca z gwiazdami 14” i kto stracił szansę na Kryształową Kulę!