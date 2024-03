„Taylor Swift: The Eras Tour”. 3,5 godzinny film koncertowy Taylor Swift hitem Disney+!

3,5-godzinny film koncertowy „Taylor Swift: The Eras Tour” został odtworzony 4,6 miliona razy i był oglądany w sumie przez 16,2 miliona godzin w Disney+ podczas premierowego weekendu. To robi wrażenie!

Taylor Swift nie ma sobie równych

„Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)” kontynuuje swoją rekordową passę – zdobywając 4,6 miliona odtworzeń w Disney+ w 3 dni, co czyni go filmem muzycznym nr 1 w historii tej platformy. W ten weekend fani Taylor Swift opanowali Disney+, aby oglądać przebojowy 3,5-godzinny film z koncertu łącznie przez 16,2 miliona godzin.

Gdzie oglądać „Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor’s Version)”?

Disney+ to jedyne miejsce, w którym po raz pierwszy w całości można obejrzeć ten koncertowy obraz – wraz z utworami, które można było usłyszeć wcześniej wyłącznie na żywo. Fani Taylor Swift mogli oglądać wykonania nowych utworów, takich jak „cardigan”, a także czterech dodatkowych utworów akustycznych: „Maroon”, „Death by a Thousand Cuts”, „You Are in Love” i „I Can See You .”

Film podbił także kina

Pokazywany wcześniej w kinach film 14-krotnej zdobywczyni nagród GRAMMY® „Taylor Swift | The Eras Tour” zarobił na całym świecie rekordową kwotę prawie 262 milionów dolarów i jest kolejnym przykładem na to, że Disney+ jest miejscem najważniejszych wydarzeń.

„Elton John: Koncert na żywo z Dodger Stadium”, „Black Is King: A Film by Beyoncé” i „The Beatles: Get Back” to inne głośne tytuły, które są obecnie dostępne w serwisie Disney+. Nie wspominając już o filmie: „folklore: sesje w long pond studio”, który na pewno nie umknął uwadze fanów Taylor Swift.

