„Jeszcze będzie dobrze” już na Disney+. Aliocha Schneider opowiedział nam o produkcji! [WYWIAD]

O czym jest „Jeszcze będzie dobrze”?

„Jeszcze będzie dobrze” to 8-odcinkowy komediodramat z Virginie Efirą, Nicole Garcią, Sarą Giraudeau i Aliochą Schneiderem w rolach głównych. Ten wciągający serial zanurza widzów w codziennym życiu rodziny pogrążonej w chaosie i stawiającej czoła wielu wyzwaniom. Rodzina Vasseur to rodzina jak każda inna, ma swoje gwiazdy i czarne owce. Wszyscy są przyzwyczajeni do wspólnych spotkań urodzinowych, świątecznych czy tych z okazji występów artystycznych dzieci. Spotkaniom towarzyszy śmiech, ale także dyskomfort i rywalizacja, burząca łączące ich więzi. Pomimo trudności wszyscy jednak wierzą, że jeszcze będzie dobrze, bo tak przecież wygląda rodzinna normalność.

Kida Khodr Ramadan to jeden z największych gwiazdorów współczesnego niemieckiego kina. Urodzony w Bejrucie 47-latek to postać nietuzinkowa; ogromną sławę zdobył dzięki gangsterskiemu serialowi „4…

Kim jest Aliocha Schneider?

Sam Aliocha Schneider, jeszcze będąc dzieckiem, żywo zainteresował się muzyką i chciał realizować w tym kierunku. Jednak scena i kamera też go przyciągały, zresztą żyjąc w takiej rodzinie, trudno się temu dziwić. Aliocha Schneider grał w teatrze, natomiast na ekranie zadebiutował w 2008 roku, za sprawą filmu „Mama jest u fryzjera”. Kolejne produkcje z jego udziałem to m.in. „Les 4 soldats”, „Aurélie Laflamme: Les pieds sur terre”, „Noc w Ville-Marie”, „Turniej”, „Potwór z szafy”, „Vampires”, „Sałatka grecka” czy nagrodzony na Berlinale film „Muzyka”. Co ciekawe, Aliocha Schneider w serialu „Jeszcze będzie dobrze” gra brata swojej... bratowej. Virginie Efira jest żoną Nielsa Schneidera.

Aliocha Schneider opowiada o serialu „Jeszcze będzie dobrze” - WYWIAD

Krzysztof Połaski (Telemagazyn.pl): Porozmawiajmy o twoim bohaterze. Kim jest Vincent?

Aliocha Schneider: Vincent to zabawna postać, którą nazwałbym... unikaczem. Wszystkiego stara się uniknąć. Pracuje jako steward dla Air France, lata po całym świecie, ale nigdzie się nie osiedlił i nie chce się ustatkować. Cała rodzina oskarża go o to, że jest wiecznie nieobecny, co jest prawdą. W pewnym momencie będzie jednak musiał stawić czoła rodzinnym problemom, co nie będzie łatwe, bo jest bardzo wrażliwy i może po prostu tego nie znieść. Czasem się czuję jak on.

Twoja postać należy do... wyjątkowej rodziny. Tak, chyba to dobrze wszystkich opisuje. Opowiedz więcej o tym. Chociażby matka jest szalona!

Tak (śmiech), ale właściwie każdy tam jest szalony na swój sposób. Wiesz co, mam wrażenie, że... każda rodzina taka jest. Myślimy, że to wyjątkowe, „moja rodzina jest szalona”, ale kto tak nie mówi? Wszyscy tak mówią! To sprawia, że dla mnie „Jeszcze będzie dobrze” jest przede wszystkim serialem o rodzinie.