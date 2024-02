Berlinale 2024 za nami. Kogo nagrodzono? Zuza Banasińska z nagrodą Teddy Award!

Berlinale 2024 zakończone

Przez pięć ostatnich lat dzieliliśmy się z publicznością historiami. Mówi się, że kino to ruchome obrazy, które nas poruszają. Żyjemy w czasach, w których trudno nam się ze sobą porozumieć. Naprawdę wierzę, że opowieści wyświetlane na wielkim ekranie ułatwiają nawiązywanie kontaktów. My tworzymy festiwal, ale ten festiwal łączy ludzi.

Berlinale to jeden z najważniejszych festiwali filmowych na świecie, tuż obok festiwalu w Wenecji oraz Cannes. 74. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie przejdzie do historii jako ostatnia, której dyrektorami byli Mariette Rissenbeek i Carlo Chatrian. Za rok zastąpi ich Tricia Tuttle.

Za nami 49. ceremonia przyznania Cezarów, czyli najważniejszych nagród we francuskich przemyśle filmowym, które są dla Francuzów tym, czym dla Amerykanów są Oscary. Na wydarzeniu pojawiła się cała…

Polska autorka nagrodzona!

Niestety, podczas Berlinale 2024 polskie filmy miały bardzo nieliczną reprezentację. W programie znalazły się jedynie dwie krótkometrażowe produkcje z naszego kraju, czyli „Grandmamauntsistercat” Zuzy Banasińskiej oraz „Room 404” duetu Elysa Wendi i Wai Shing Lee. Ogromne powody do zadowolenia ma Zuza Banasińska, ponieważ jej „Grandmamauntsistercat” wyjechało z Berlina z Nagrodą Jury środowisk LGTB - Teddy Award za najlepszy film krótkometrażowy . Gratulacje!

Do tego nie zapominajmy, że wyróżnienie European Shooting Stars 2024, które przyznawane jest najbardziej obiecującym młodym aktorom z Europy, otrzymała Kamila Urzędowska.

Berlinale 2024 - nagrodzone filmy

Złoty Niedźwiedź dla najlepszego filmu Berlinale 2024 powędrował w ręce francuskiej reżyserki Mati Diop, która nakręciła ponad 60-minutowy film dokumentalny „Dahomey”, opowiadający o 26 królewskich artefaktach z Królestwa Dahomeju (1600–1904), które zostały zrabowane w epoce kolonialnej i wywiezione z Beninu do Francji. Prawdopodobnie nikt się nie spodziewał, że drugi rok z rzędu najważniejszy laur festiwalu otrzyma francuski dokument. Rok temu nagrodzono film „Adamant”. Warto dodać, że „Dahomey” ma już polskiego dystrybutora - film do kin wprowadzi Stowarzyszenie Nowe Horyzonty.

Wielką nagrodę Jury zdobył Sang-soo Hong za film „Yeohaengjaui pilyo”, natomiast Srebrnym Niedźwiedziem nagrodzony obraz Bruno Dumonta pt. „L'Empire”. Wkrótce na naszych łamach znajdziecie recenzję tego obrazu.

Nagrodę za najlepszą główną rolę otrzymał Sebastian Stan za kreację w filmie „A Different Man”, czego można było się spodziewać. Z kolei najlepszą drugoplanową rolę stworzyła Emily Watson, którą nagrodzono za film „Small Things Like These".

Nagrodę za najlepszą reżyserię otrzymał Nelson Carlo De Los Santos Arias za film „Pepe”, natomiast najlepszym scenarzystą okazał się Matthias Glasner, który otrzymał statuetkę za scenariusz do filmu „Sterben”.