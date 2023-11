To on skradł serce Mariolki ze „Świata według Kiepskich”. Barbara Mularczyk i Rafał Potocki już od 13 lat są nierozłączni!

Nie wierzyłam własnym oczom. To był jeden z tych trzech facetów, którzy pasowali do moich wymagań na portalu randkowym. Od razu go poznałam. On mnie nie, bo - w przeciwieństwie do niego - nie wrzuciłam na swój profil wyraźnego zdjęcia. [...] Pogadaliśmy trochę i poprosił mnie o numer telefonu. Nigdy wcześniej nikomu go nie dawałam, ale pomyślałam, że mogę mu zaufać. Raz, że był znajomym mojej koleżanki. Dwa, że już z nim kiedyś sporo pisałam. Zapisał sobie mój numer, wyszedł z knajpy i się nie odezwał. Byłam rozczarowana - wyznała w tej samej rozmowie aktorka.