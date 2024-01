Tomasz Kammel kochał ją do szaleństwa! Jako para wzbudzali skrajne emocje

Historia miłości Tomasza Kammela i Katarzyny Niezgody

Tomasz Kammel to postać, której z pewnością nie trzeba nikomu przedstawiać. Słynny dziennikarz i prezenter telewizyjny zdobył popularność dzięki wieloletnim występom na antenie TVP. Osoba Tomasza Kammela przez wiele lat wzbudzała olbrzymie zainteresowanie mediów nie tylko za sprawą swojej zawodowej kariery, ale także życia uczuciowego. Nie mała w tym zasługa związku prezentera z biznesmenką Katarzyną Niezgodą, o którym swego czasu mówiła cała Polska.

Tomasz Kammel i Katarzyna Niezgoda poznali się w 2004 roku na konferencji w Warszawie, w której oboje brali udział. Niedługo później między parą narodziło się uczucie, które połączyło ich na lata. Ich związek niemal od samego początku wzbudzał sporo emocji. Gdy zaczęto ich regularnie widywać na salonach, media spekulowały z jakich powodów tworzą parę. Pojawiały się nawet sugestie, że Kammel jest z bizneswoman dla pieniędzy. Nie brakowało także głosów mówiących o tym, że wizualnie do siebie nie pasują: on był bożyszczem kobiet, a jej wypominano, że jest osobą o pełniejszych kształtach. Jednak ci, którzy znali ich osobiście, zapewniali, że świetnie do siebie pasują i kochają się na zabój.