Joanna Górska ma znanego narzeczonego! To dzięki niemu nowa prowadząca „Pytanie na śniadanie” wygrała walkę z rakiem

Kim jest narzeczony Joanny Górskiej?

A co wiadomo na temat życia prywatnego nowej prowadzącej „Pytanie na śniadanie”? Nie każdy mógł wiedzieć o tym, że Joanna Górska już od wielu lat jest w szczęśliwym związku z Robertem Szulcem, znanym polskim podróżnikiem i blogerem, który cieszy się sporą popularnością w sieci. Okazuje się, że para zna się od ponad 20 lat. Mimo to, uczucie jakie łączy parę przyszło do nich po sporym czasie. Gdy Joanna Górska i Robert Szulc spotkali się po raz pierwszy w 2001 roku na jednej z plenerowych imprez na Mazurach, ona szykowała się wówczas do ślubu z pierwszym mężem, a on już miał żonę i syna.