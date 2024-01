Robert El Gendy bardzo rzadko pokazuje ukochaną Agatę. Jak wygląda miłość prowadzącego „Pytanie na śniadanie”?

Robert El Gendy wrócił do „Pytania na śniadanie”

Robert El Gendy to postać, której z pewnością nie trzeba przedstawiać widzom Telewizji Polskiej. Mający egipskie korzenie dziś 46-letni prezenter w 2018 roku dołączył do ekipy „Pytanie na śniadanie”, gdzie prowadził śniadaniówkę z duecie z Tamarą Gonzalez Pereą, a po odejściu znanej influencerki z programu TVP2 nie miał stałej współprowadzącej. Po pewnym czasie i Robert El Gendy zniknął z „Pytania na śniadanie”, jednak nie wciąż pracował w Telewizji Polskiej. Można było go zobaczyć m.in programy sportowe i pasmo „Wstaje dzień” w TVP Info.

W sobotę 20 stycznia 2024 roku okazało się, że po dłuższej przerwie, Robert El Gendy znów pojawi się w roli prowadzącego „Pytania na śniadanie”. Dzień później poprowadził on już swoje pierwsze wydanie śniadaniówki w duecie z Klaudią Carlos.