„Trzy szalone zera”. Grzegorz Ruda jako dziecko był gwiazdą telewizji. Nie uwierzycie, czym zajmuje się dzisiaj!

Co Grzegorz Ruda robi dzisiaj?

Kim jest Grzegorz Ruda?

Grzegorz Ruda urodził się 5 sierpnia 1984 roku. Po raz pierwszy na ekranie pojawił się w 1993 roku, gdy zagrał w filmie „Polski crash”. Następnie wziął udział w spektaklach telewizyjnych „Pierścień czarodzieja” oraz „O dziewczynie, która podeptała chleb”. W 1996 roku nastąpił przełom; wszystko za sprawą przebojowej „Tajemnicy Sagali” , gdzie Grzegorz Ruda zagrał jedną z głównych ról. Po tej roli kojarzyli go wszyscy!

Co Grzegorz Ruda robi dzisiaj?

Później Grzegorz Ruda zaczął grać coraz mniejsze role, aż w końcu całkowicie zniknął z telewizji. Powrócił do niej dopiero w 2015 roku, gdy zagrał epizod w serialu „Dziewczyny ze Lwowa”. Co robił w międzyczasie? Jak sam przyznał w jednym z wywiadów, został... taksówkarzem! Do tego zajął się rodziną i dzisiaj wychowuje syna, którego zabiera na mecze Legii.