Waldemar wystąpi w kolejnej edycji „Rolnik szuka żony”!? Rolnik ewidentnie rozsmakował się w sławie!

Waldek antybohaterem 10. edycji „Rolnik szuka żony”

Po niepowodzeniu z Ewą, popularny Waldi postanowił nawiązać romantyczną relację z wcześniej odrzuconą Dorotą i póki co między parą świetnie się układa, a zakochani chętnie dzielą się swoim szczęściem ze światem.

Waldek to bez wątpienia najbarwniejsza postać 10. edycji „Rolnik szuka żony”. Rolnik pomimo, iż w trakcie swojego udziału w programie wzbudzał masę kontrowersji, cieszy się dziś olbrzymią…

Waldek w kolejnej edycji „Rolnik szuka żony”!?

Mimo, iż popularny Waldi co odcinek mierzył się z potężną krytyką hejterów, a po wielkim finale programu skala hejtu zdawała się sięgnąć apogeum, to dziś rolnik cieszy się całkiem pokaźnym gronem fanów. Najlepiej widać to po instagramowym koncie Waldka, na którym każdego dnia przybywa tysiące nowych obserwujących. Waldek zdaje się być z tego faktu niezwykle zadowolony i chętnie dzieli się tam z internautami przeróżnymi informacjami na swój temat.