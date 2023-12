„Rolnik szuka żony 10”. Waldek oczernia Ewę w internecie? Rolnik nie zostawił na niej suchej nitki! A może ma rację?

Waldek antybohaterem 10. edycji „Rolnik szuka żony”

Waldek oczernia Ewę w internecie?”

O tym, że rozstanie z Ewą nie było dla Waldka łatwe, raczej nie trzeba nikogo przekonywać. Czyżby jednak rolnik mimo, iż jest już w szczęśliwym związku z Dorotą, nadal ma żal do swojej byłej partnerki i nie przepracował ich rozstania? Ostatnio Waldek urządził na swoim Instagramię sesję pytań i odpowiedzi, w której odpowiadał na pytania swoich fanów. Nie trzeba się specjalnie domyślać, że spora część z nich dotyczyła jego relacji z Ewą. Internauci wypytywali rolnika m.in. o to, czy jego zdaniem Ewa zgłosiła się do programu nie po miłość, ale po promocję własnej osoby. Odpowiedzi Waldka mówią wszystko o tym, co sądzi on o motywach swojej byłej wybranki.