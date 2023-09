„Warsaw Shore 19” odcinek 1. Milena i Sequento się rozstali! Doszło do zdrady poza sezonem?

Nowy sezon „Warsaw Shore”

Nowy sezon, nowy dom i... nowe twarze. Tym razem do letniej rezydencji Ekipy jako pierwszy zawita świeżak. Czarny Polak na dobre rozgości się w kolorowej willi i do perfekcji opanuje sztukę kamuflażu. Chwilę później dołączy do niego reszta uczestników, a wśród nich Renatka – kolejna debiutantka 19. sezonu. Wszyscy z otwartymi ramionami przyjmą nowych Ekipowiczów. W końcu „Warsaw Shore” to zawsze rozgrywka w trybie „multiplayer”!