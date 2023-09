„Warsaw Shore 19”. Nowe osoby w składzie kultowego show MTV. Kim są Renatka i Czarny Polak?

Co wydarzy się w „Warsaw Shore 19”?

Kim jest Czarny Polak?

Ronaldo Miranda („Czarny Polak”) – to wschodząca gwiazda polskiego Internetu. Dużą popularność zdobył na TikToku, gdzie zgromadził już ponad 150 tysięcy obserwujących. Przebojem wdarł się też do Prime MMA. Ma 20 lat i pochodzi z Angoli, a obecnie mieszka w Warszawie. Czarnemu Polakowi nie można odmówić dystansu do siebie i otaczającej go rzeczywistości. Jak przystało na uczestnika „Warsaw Shore”, Ronaldo poza spędzaniem czasu na siłowni uwielbia też imprezy – zarówno te klubowe, jak i domówki. Widzowie mogą więc liczyć na jeszcze więcej szalonych wyczynów!