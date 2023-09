„Warsaw Shore 19”. Kultowy program MTV powraca z nowym sezonem! Zmiany w składzie!

Co wydarzy się w „Warsaw Shore 19”?

W 19. sezonie programu Ekipa z Warszawy wróciła do Mielna, gdzie w poprzednich edycjach imprezowały legendy formatu – Wojtek Gola, Stifler, Pedro czy Mała Ania. Zdjęcia do letniej edycji kultowego programu MTV Polska odbywały się na terenie specjalnie przygotowanej posiadłości, a także w najpopularniejszych klubach imprezowego centrum Wybrzeża i okolicy. Nie zabrakło wystrzałowych atrakcji, takich jak biwak pod gwiazdami czy wizyta na poligonie i przejażdżka czołgiem. Uczestnicy mieli też okazję spróbować swoich sił w sportach wodnych i zobaczyć Mielno z lotu ptaka. Jak zapewnia produkcja programu, w nowym sezonie „Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” będzie jeszcze więcej emocji, przyjaźni, miłości i konfliktów. Widzowie będą mieli okazję poznać nowe twarze i zobaczyć, jak rozwijają się relacje między uczestnikami. Każdy odcinek będzie pełen niespodzianek oraz nieoczekiwanych zwrotów akcji – w tym sezonie ekipowicze przejdą samych siebie i wskoczą na level hard imprezowania.

Kto w składzie „Warsaw Shore 19”?

Kiedy premiera „Warsaw Shore 19”?

„Warsaw Shore – Ekipa z Warszawy” to polski program typu reality show, który już od 10 lat cieszy się niesłabnącą popularnością. Tytuł opiera się zagranicznym formacie „Ekipa z New Jersey”, a pierwszy sezon wyemitowano w 2013 roku. Uczestnicy wybierani są na drodze castingu i podczas nagrań mieszkają we wspólnej willi. Łączy ich przede wszystkim zamiłowanie do imprez, które są tematem przewodnim programu.