Magda Pyznar zaręczona! Była gwiazda „Warsaw Shore” powiedziała „TAK”... w więzieniu!

To było straszne, ponieważ kobieta, która rodzi dziecko, to już targają nią emocje. To nowa rzeczywistość, kobiety często mają depresję poporodową. Po pięciu dniach zostałam sama z dzieckiem. Prawie na moich oczach to się stało, więc traumatyczne przeżycie. Ja naprawdę, pomimo tego, że byłam silna i miałam ogromne wsparcie wszystkich dookoła, to miałam takie myśli, że wyjdę po prostu i skoczę z balkonu - mówiła Magda Pyznar w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”.