Anna Tokarska i Bartłomiej Barański mieli ślub jak z bajki! Gwiazda „Warsaw Shore” pochwaliła się strojem na noc poślubną!

Miłość Anny Tokarskiej i Bartłomieja Barańskiego

Czy w programie „Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy” można znaleźć miłość? Właściwie udowodniła już to pierwsza edycja show, w której poznaliśmy „Trybsona” oraz Elizę, którzy dzisiaj są szczęśliwym małżeństwem oraz rodzicami. Wielu byłych uczestników show MTV Polska po odejściu z ekipy ułożyło sobie życie i założyło rodziny, ale od czasu „Trybsona” i Elizy nie doszło do kolejnego ślubu między uczestnikami programu. Aż do teraz.