Dzieje się w „Warsaw Shore 20”! Don Kasjo zrobił show! Co z jego relacją z Magdą?

Don Kasjo robi show w „Warsaw Shore 20”!

Już w niedzielę, 9 czerwca 2024 roku, na antenie MTV Polska zobaczymy wielki finał programu „Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy 20” . Oj, będzie się działo! Nowy odcinek rozpocznie się wyprawą na basen, gdzie uczestnicy spróbują swoich sił w syreningu – aktywności polegającej na pływaniu w syrenich ogonach. To nie tylko zabawa, ale również test wytrzymałości i koordynacji. Ku zaskoczeniu wszystkich, prawdziwym talentem w tej dziedzinie okaże się Spiker! Po powrocie do domu atmosfera będzie wyjątkowo spokojna. Uczestnicy będą mieli czas na relaks, regenerację sił i przygotowanie się na wieczorne wyjście. Przed wyprawą do klubu, do domu „Warsaw Shore” wróci Don Kasjo. Czy Kasjusz naprawdę tęsknił za Magdą, a może ma inne powody, by wrócić do ekipy?

Wieczorne wyjście do klubu rozpocznie się od niespodzianki – na loży pojawi się rura do tańca. Największą radość sprawi to Oli, która wykorzysta okazję, by zaprezentować swoje wdzięki i umiejętności. To jednak nie koniec niespodzianek – w klubie pojawi się również Kasia, co doprowadzi do poważnych napięć w grupie. Jej obecność podzieli ekipę na dwa obozy, a konflikt będzie narastał z każdą minutą, prowadząc do ostrej kłótni. W tle tych burzliwych wydarzeń, Magda i Kasjusz ponownie zbliżą się do siebie. Ich tęsknota sprawi, że spędzą razem gorące chwile w „bzykalni”. Czy to początek czegoś poważniejszego, czy tylko chwilowa fascynacja?