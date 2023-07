„Warsaw Shore”. Wiktoria Robert i Daniel „Arnold” Jabłoński rozstali się. Gwiazda MTV opublikowała oświadczenie

Od prawie dwóch miesięcy jestem na antydepresantach. Cały czas się okłamuję, że wszystko jest okej, że wszystko będzie dobrze, ale poza pracą, ciągle coś u mnie j**ie. Wyszłam z uzależnień. Związek z Arnoldem mi w tym pomógł. Wyszłam na prostą, a później mój stan zaczął się pogarszać. Wróciły ataki paniki, silna depresja. Mimo, że mam niespełna 24 lata to przeszłam bardzo dużo. Wiele ludzi odcisnęło piętno na mojej psychice. Staram się normalnie funkcjonować i pokazywać, że wszystko jest dobrze, ale przez to okłamuję samą siebie. Dlatego to piszę. Chcę się od tego uwolnić. Nie jestem już z Arnoldem i nie chcę się z tego tłumaczyć. Po prostu to koniec. Rozstanie wyniszczyło mnie do reszty i teraz próbuję stanąć na nogi. Nie chcę znikać z Internetu, bo to mi daje motywację do działania, tak samo, jak praca. Trochę mi teraz lżej. I proszę nie pytajcie, dlaczego nie jesteśmy już razem, bo ja sama nie wiem. Nigdy nikogo tak nie kochałam. A jak się kocha to czasami trzeba puścić wolno.