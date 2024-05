Weronika Rosati przyleciała do Polski z córką. Mała rośnie jak na drożdżach!

Co Weronika Rosati robi w Polsce?

Córeczka Weroniki Rosati to wykapana mama!

Weronika Rosati mieszka w USA

Weronika Rosati, której popularność przyniósł serial „Pitbull” (2005) mieszka na co dzień w Los Angeles, gdzie samodzielnie wychowuje córkę Elizabeth i rozwija swoją aktorską karierę. Rodzice, Teresa Rosati i jej mąż Dariusz są częstymi bywalcami słonecznej Kalifornii i aktywnie wspierają rozwój ukochanej wnuczki. Także Weronika dba o to, by Ela znała polską kulturę, historię, smaki. Uczy się też w weekendowej polskiej szkole czytać i pisać po polsku.