Wiktor Zborowski na starych zdjęciach. Tak się zmieniał wybitny aktor! Był m.in. biskupem w „Ranczo” i głosem Mufasy

Wiktor Zborowski na starych zdjęciach

Trudno bowiem zliczyć wszystkie role filmowe, teatralne, dubbingowe i serialowe, które wykreował Zborowski. Jego dorobek jest doprawdy imponujący; po debiucie w 1973 r. w filmie „Padalce”, wystąpił m.in. w filmie „Miś”, dołączył do obsady kultowego serialu „Czterdziestolatek” jako inżynier Maliszewski, był Stefanem w „Jan Serce”, pojawił się też w „Alternatywach 4”. To także naczelnik z kultowej serii komediowej „Kogel-mogel” i Longinus Podbipięta z „Ogniem i mieczem” czy Ryszard z „Ucha Prezesa”. To jednak zaledwie ułamek jego dorobku, nie wspominając o kreacjach teatralnych na potrzeby Teatru Telewizji, gdzie zagrał w ponad 60 spektaklach. W 2013 r. Zborowski odebrał Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, a rok później - nagrodę Wielki Splendor dla wybitnych twórców teatru radiowego.

Wiktor Zborowski: życie prywatne

Nie wiem, jaka jest recepta. To jest bardzo ciężka praca, bez dni wolnych, bez urlopów. Ja się sam sobie dziwię, że ona tyle ze mną wytrzymała, bo nie jestem taki łatwy w obsłudze* - mówił w wywiadzie dla „Co Za Tydzień” w odpowiedzi na pytanie o receptę na tak długi i udany związek, przypomina serwis Interia.

Pomocne z pewnością było to, że oboje są zawodowymi aktorami. - Wiem, co to znaczy być przed premierą, ona też wie, co to znaczy być przed premierą, więc rozumiemy specyfikę zawodu, który uprawiamy, w związku z tym mamy trochę wyrozumiałości dla siebie w tym względzie - cytowała Zborowskiego Interia.

Małżeństwo doczekało dwóch córek, prezenterki telewizyjnej Hanny (ur. 1983) i Zofii (ur. 1987), która poszła w jego ślady zostając aktorką, a wyszła za mąż za Andrzeja Wronę. 72-letni aktor wraz ze swoją małżonką spełniają się również w roli dziadków dla trzech wnuczek - córek Hanny, Niny (ur. 2013) i Mili (ur. 2017) i Nadziei (ur. 2021), córki Zofii.