„Władca much”. Tak wyglądał występ Heleny Englert na teatralnych deskach! Podziwiał ją Jan Englert, Beata Ścibakówna i plejada gwiazd

To bardzo symboliczny spektakl. Jest bardzo aktualny, na szczęście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. To świadome widowisko, opowiadające o radykalizacji młodzieży i o tym, jak dzieci nie różnią się niczym od swoich rodziców. Mówi również o tym, w jaki sposób można stworzyć społeczeństwo, ale również o naturze ludzkiej. To sztuka napakowana ogromną ilością tekstu, bo też książka Williama Goldinga z lat 60. jest absolutnym klasykiem, jeśli chodzi o gatunek dystopii i refleksji na temat kondycji naszego społeczeństwa. Zatrważające jest to, jak nasza uwspółcześniona wypowiedź jest aktualna. Choć powieść „Władca much” napisana została wiele lat temu, czyta się ją, jakby powstała wczoraj. Dla mnie granie w tej sztuce to ogromny przywilej. Na scenie mamy samych młodych aktorów i aktorki. Łamiemy zasady gender, bo dziewczynki grają chłopców. Płeć odgrywa w tym widowisku drugorzędną rolę. To cudowne, że mogę grać z tak wspaniałymi artystami. Uczenie się od kolegów po fachu to niezapomniane doświadczenie - mówiła Helena Englert.