Wszyscy uczestnicy „Hotel Paradise 8”. One są szalenie piękne, a oni przystojni!

Wielkie zmiany w „Hotelu Paradise”

Na antenie Siódemki jest już 8. edycja programu „Hotel Paradise” , chociaż trochę różni się od swoich poprzedniczek. Uczestnicy przeżyją ekscytującą przygodę w samym sercu pięknego Wietnamu. Zamieszkają w regionie nazywanym „wietnamskimi Malediwami”, gdzie malownicze krajobrazy, rajskie plaże i orientalna przyroda zapierają dech w piersiach. To idealna sceneria do prowadzenia miłosnych rozgrywek. Porywom serca, przeplatającym się z wymyślnymi strategiami tym razem będą towarzyszyć zupełnie nowe okoliczności. A to wszystko dlatego, że w nadchodzącym sezonie zmienią się zasady gry!

Co będzie się działo w „Hotel Paradise 8”?

Kolejni uczestnicy zawalczą o miłość i wielkie pieniądze. Aby przetrwać w raju, muszą stworzyć pewną relację z partnerem lub partnerką. Mogą zawierać pakty, przyjmować wyrafinowaną taktykę, kierować się sercem lub rozumem. Najważniejsze, by każde Rajskie Rozdanie zakończyli w parze, a nie solo. I te reguły pozostają bez zmian. Jednak ich wybory i decyzje w tym sezonie będą miały nieodwracalne konsekwencje. A dlaczego? Bo tym razem powrotów nie będzie! Każdy z uczestników ma tylko jedną szansę na przetrwanie w raju i dojście do finału. Gdy ktoś raz opuści Hotel Paradise, to już na zawsze. A partner lub partnerka, którzy pozostaną w programie, zostaną pozbawieni nadziei na powrót do starej relacji i muszą skupić się na budowaniu wszystkiego od nowa.