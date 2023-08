„Wyrwa”. Kot, Gruszka i Damięcki w ekranizacji bestsellerowej powieści Wojciecha Chmielarza. Kiedy premiera na VOD?

Kiedy premiera na VOD?

Film trafi do kin w całej Polsce w pierwszej połowie 2023 roku. Reżyserem „Wyrwy” jest nominowany do Oscara twórca seriali „W głębi lasu” i „Skazana” Bartosz Konopka. Za koncept fabularny odpowiada Marcin Ciastoń – autor wyróżnionego nagrodą za najlepszy scenariusz filmu „Hiacynt”. W pozostałych rolach występują: Olga Bołądź („Najmro. Kocha, kradnie, szanuje”), Maria Pakulnis („Planeta Singli 3”), laureatka Złotych Lwów za debiut aktorski Marta Stalmierska („Apokawixa”, „Johnny”) oraz objawienie hitu „Furioza” - Konrad Eleryk. Film trafi do platform VOD już w najbliższy piątek, 1 września.