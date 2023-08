„Zabić ból”. Jak Amerykanie radzą sobie z bólem? Ten dokument to studium przestępstwa, odpowiedzialności i kulejących systemów

Wspomnianą produkcją jest fabularyzowany dokument „Zabić ból”.

Fabularyzowany dokument „Zabić ból” opowiada o przyczynach i konsekwencjach amerykańskiego kryzysu opioidowego. Miniserial przedstawia historie sprawców, ofiar i poszukiwaczy prawdy, których życie na zawsze zmieniło się po wynalezieniu oksykodonu. To studium przestępstwa, odpowiedzialności i systemów, które wielokrotnie zawiodły setki tysięcy Amerykanów, na podstawie książki Barry’ego Meiera „Zabić ból. Imperium oszustwa i kulisy epidemii opiatowej w USA” oraz artykułu Patricka Raddena Keefe’a „The Family That Built an Empire of Pain” z magazynu New Yorker. Producentami wykonawczymi serialu są Eric Newman, Peter Berg, Alex Gibney oraz showrunnerzy i twórcy — Micah Fitzerman-Blue i Noah Harpster. W rolach głównych wystąpili Uzo Aduba, Matthew Broderick, Taylor Kitsch, Dina Shihabi i West Duchovny - przybliża w opisie dystrybutor.