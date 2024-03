„Zakazany owoc” odcinek 421. Caner próbuje zbliżyć się do Kumru? Uda się? [STRESZCZENIE ODCINKA]

„Zakazany owoc” odcinek 421. w środę, 6.03.2024, o godz. 17:15 w TVP2! - sprawdź

Dogan sprawdza, na co pod jego nieobecność w firmie wydawano pieniądze. Yildiz idzie z koleżankami na koncert zaprzyjaźnionego artysty. Pewna kobieta wpada do hotelu Ender, twierdząc, że jej mąż jest tu z kochanką. Caner pomaga Kumru z torebkami i próbuje się do niej zbliżyć.